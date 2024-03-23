Telegram заборонили в одній з країн Європи: що сталося

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення про призупинення роботи месенджера Telegram у країні.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Верховний суд Іспанії розпорядився призупинити роботу служби обміну повідомленнями Telegram у країні після того, як медіакомпанії поскаржилися, що месенджер дозволяє користувачам завантажувати їхній контент без дозволу.

Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка, 25 березня, після скарги медіакомпаній, таких як Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій.

За даними видання, блокування роботи Telegram буде покладено на мобільних операторів.

Telegram є четвертим найбільш використовуваним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовували майже 19% іспанців

Telegram повідомляв, що у 2023 році у нього було понад 700 мільйонів активних користувачів щомісяця по всьому світу.

Зауважимо, що автором і розробником месенджера Telegram є російський підприємець Павло Дуров. Він вже тривалий час не проживає в країні-агресорі РФ та має громадянство ще трьох держав.

Заборона Telegram в Україні

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Джерело фото: ua.depositphotos.com