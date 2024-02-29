Заборона Telegram: у Верховній Раді пояснили позицію щодо блокування месенджера

Адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера.

Сайт Ради зламали після повідомлення про бажання депутатів заборонити Telegram

28 лютого Комітет Верховної Ради з питань свободи слова провів круглий стіл, на якому, зокрема, учасники висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Після цього вебсайт Верховної ради України був зламаний. А посилання на офіційний Telegram-канал було замінено на фейковий.

"Вебсайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого, посилання на Telegram-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті Парламенту веде на фейкову сторінку!", - повідомили в ВР.

На фейковому каналі, куди веде посилання, хакери розмістили картинку з непристойністю.

Наразі сайт Верховної Ради повністю відновив роботу.

Блокування месенджера виглядає логічним

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net, в Україні блокування Telegram виглядає "логічним"

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив Юрчишин.

Щодо загроз національній безпеці з боку месенджера, на думку нардепа, у цьому питанні за нього більше скажуть позиції секретаря Ради з нацбезпеки та оборони та начальника Головного управління розвідки.

За словами Юрчишина, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а Служба безпеки України має цілий перелік каналів, які поширюють російську пропаганду, то в такому випадку не може бути інших варіантів, аніж "блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування месенджера".

Заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо

Заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко.

"Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", - зауважив він.

Загроза безпеці України

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

З цією метою Україна налагоджує діалог з керівництвом всіх соціальних платформ, включаючи Telegram, з метою створення прозорої взаємодії, яка б відповідала як українським законам, так і міжнародним нормам.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, головна загроза від Telegram-каналів – це анонімність власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, фальсифікованої і маніпулятивної інформації. Ціна такої роботи – життя десятків людей цивільних і військових.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій зафіксував активну ворожу діяльність у месенджерах. Користувачі з Одещини та Харківщини почали отримувати повідомлення із запрошеннями "обміняти інформацію про Збройні Сили України на долари".