Запрет Telegram: в Верховной Раде объяснили позицию по блокированию мессенджера

Администрация Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Потому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера.

Сайт Рады сломали после сообщения о желании депутатов запретить Telegram

28 февраля Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол, на котором, в частности, участники выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

После этого вебсайт Верховной рады Украины был сломан. А ссылка на официальный Telegram-канал была заменена фейковой.

"Вебсайт Верховной Рады Украины был сломан, в результате чего ссылка на Telegram-канал Верховной Рады Украины на официальном вебсайте Парламента ведет на фейковую страницу!", - сообщили в ВР.

На фейковом канале, куда ведет ссылка, хакеры разместили картинку с непристойностью.

В настоящее время сайт Верховной Рады полностью возобновил работу.

Блокировка мессенджера выглядит логичной

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net, в Украине блокировка Telegram выглядит "логичной"

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил Юрчишин.

Об угрозах национальной безопасности со стороны мессенджера, по мнению нардепа, в этом вопросе за него больше скажут позиции секретаря Совета по нацбезопасности и обороне и начальника Главного управления разведки.

По словам Юрчишина, если эти должностные лица считают Telegram вредным, а у Службы безопасности Украины есть целый перечень каналов, распространяющих российскую пропаганду, то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокирование этих каналов администраторами сети или блокирование мессенджера".

Запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно

Запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос так не стоит, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко.

"Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", - отметил он.

Угроза безопасности Украины

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе некоторые риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

С этой целью Украина налаживает диалог с руководством всех социальных платформ, включая Telegram, с целью создания прозрачного взаимодействия, отвечающего как украинским законам, так и международным нормам.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций зафиксировал активную враждебную деятельность в мессенджерах. Пользователи Одесской и Харьковской области начали получать сообщения с приглашениями "обменять информацию о Вооруженных Силах Украины на доллары".