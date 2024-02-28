Telegram анонсировал запуск монетизации рекламы в каналах

В следующем месяце владельцы каналов в Telegram могут начать получать финансовое вознаграждение за свою работу.

Об этом говорится в Telegram-канале разработчика популярного мессенджера.

Отмечается, что трансляции каналов в Telegram ежемесячно генерируют 1 триллион просмотров. Только 10% этих просмотров монетизируются с помощью Telegram Ads — инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности.

В марте 2024 года рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от всех доходов, которые Telegram получает от показа рекламы на своих каналах.

"Чтобы обеспечить быстрые и безопасные платежи за рекламу и снятие средств, мы будем использовать исключительно блокчейн TON. Подобно нашему подходу к именам пользователей Telegram на Fragment, мы будем продавать рекламу и делиться доходом с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст добропорядочный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои тонкойны, либо повторно инвестировать их в продвижение и обновление своих каналов", - говорится в сообщении.

Недавно украинская разведка заявила, что Telegram включает в себя ряд факторов, угрожающих безопасности Украины.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, главная угроза от Telegram-каналов – это анонимность владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, фальсифицированной и манипулятивной информации. Цена такой работы – жизнь десятков гражданских и военных.

Ранее стало известно, что сервис микроблогов Twitter вводит монетизацию контента, а Monobank запустил новый сервис, который поможет стримерам зарабатывать деньги легально. В свою очередь TikTok объявил о запуске монетизации для премиум-авторов контента: они будут получать 50% дохода от рекламы.

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