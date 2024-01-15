Monobank запустил сервис, который поможет стримерам зарабатывать деньги легально

Виртуальный банк Monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров – База от Monobank.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Есть неочевидная проблема — у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте. Мы создали инструмент для монетизации творчества — это База от Monobank (Patreon на минималках)", - написал Гороховский в телеграм-канале.

Он отметил, что благодаря "Базе" зрители стримов смогут донатить и подписываться на ФЛП стримера.

В сообщении также говорится, что банк начинает открытое бета-тестирование проекта. Стримеров приглашают посмотреть, как все работает, а также помочь определить, чего там не хватает.

Теперь уже доступны следующие функции:

получение донатов;

возможность предлагать пользователям подписки разных уровней;

возможность вывода QR и анимации донатов на стрим.

В последующих релизах ожидаются уникальные анимации для разных размеров доната и подписки, возможность заказывать донатом музыку, учет пожеланий тестировщиков, а также исправление багов.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в Monobank, и залогиниться на base.monobank.ua.

Тариф составляет 3% – и за донаты, и за подписки.

Напомним, осенью 2023 года Monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

"TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки. А теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны еще больше полезной аналитики", - отметил Гороховский. Также он добавил, что уже более 1100 заведений подключили expirenza by mono.

Отметим, что в работе Monobank время от времени случаются сбои. В 2023 году это происходило, в частности, 1 февраля и 20 июля – через приложение было невозможно перевести деньги на карту, пополнить мобильный или совершить любой другой платеж. А 12 декабря того же года Monobank подвергся массированной DDoS атаке, в результате которой приложение перестало нормально работать.

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