В monobank произошел сбой. Клиенты жалуются на невозможность пользоваться приложением

Для monobank 1 февраля отличился сбоем в программе. Клиенты начали жаловаться, что приложение не работает. При попытке каждой операции появляются разнообразные эмблемы кота, под которым – предложение "попробовать снова". Выдает ошибку даже при вхождении в какой-либо из разделов. К примеру, "Кешбек". Невозможно также "пригласить друга".

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"Наблюдаются трудности в работе мобильного приложения. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это вопрос уже в работе наших специалистов", – можно услышать при звонке в службу поддержки monobank.

Напомним, недавно соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что 80% денег, собранных для пострадавших от попадания российской ракеты в девятиэтажку в Днепре 14 января, было разделено поровну между всеми ими.

Он также сообщал, что monobank удалось собрать на антидронные системы "Ловцы шахедов" первый миллион гривен всего за 9 минут, а 100 миллионов - за 8 часов.

"Никогда не забуду это ощущение невероятного единства украинцев! В общем сбор составил более 152 млн грн. И вот наконец, "Ловцы шахедов" в Украине. Теперь 6 систем охраняют нашу критическую инфраструктуру. Такие антидронные системы используют США для защиты стратегических объектов", – говорил он.

Это, по его словам, самые современные оборонные технологии: комплекс радаров, средств глушения, а также Fortem DroneHunter F700 – автономные дроны с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, которые охотятся на шахедов, перехватывают и безопасно приземляют.