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В Украине запретили еще сотни программ и видов оборудования для бизнеса и инфраструктуры

В Украине запретили еще сотни программ
В Украине запретили еще сотни программ

Госспецсвязи по результатам двух последних обновлений добавила 617 позиций в список запрещенного программного обеспечения и коммуникационного оборудования. В целом список вырос с 2020 до 2637 позиций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.

К перечню добавили продукцию подсанкционных лиц, используемую в киберзащите, беспилотных системах, промышленной автоматизации, электронных коммуникациях и атомной энергетике.

В частности, под ограничения попали средства кибербезопасности и криптографии BI.ZONE, продукты "Аладдин Р.Д." и "Смарт текнолоджис".

В сегменте беспилотных систем в список добавили программные продукты "Финкор" для управления БПС, навигации и радиоэлектронного противодействия, решения группы компаний "Тихие крылья", "Константа-Дизайн" и Wheelies.

Какое оборудование попало под запрет

В промышленности и энергетике в перечень вошли специализированные решения Атомэнергопроекта для оценки безопасности и расчетов реакторных установок, оборудования Таврид Электрик для диспетчеризации электросетей, а также продукты для релейной защиты.

В сфере электронных коммуникаций запрет охватил решения группы "Протей", в том числе комплексы видеоконференцсвязи, IP-АТС и платформы для мобильных сетей, а также BSS/OSS-продукты "Нексайн".

В список также внесли коммуникационное и радиооборудование НПО Кайсант, Муромского радиозавода и Пермского телефонного завода Телта.

Отдельно добавили системы биометрической идентификации и распознавания лиц, видеонаблюдения, аэронавигационные решения, системы электронного документооборота и специализированное программное обеспечение управления инженерными данными.

Перечень формируется на основе решений Совета национальной безопасности и обороны, введенных в действие указами президента Украины. Его цель – ограничить использование технологий, связанных с подсанкционными производителями.

Напомним, еще несколько месяцев назад Госспецсвязи расширила перечень запрещенного ПО и оборудования до 2020 позиций. В список уже входили продукты 1С, BAS, Kaspersky Lab и Dr.Web. По данным IT-Enterprise, государственные компании во время полномасштабной войны потратили более 2,3 млрд. грн. на российское программное обеспечение.

Автор:
Татьяна Гойденко

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