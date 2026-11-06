UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Наличный курс:

USD

46,25

46,04

EUR

51,81

51,52

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Россия атаковала подстанции ДТЭК в Киевской области: обесточены два района

ДТЭК
Россия ударила по двум объектам ДТЭК. Фото иллюстративное

В ночь на пятницу, 6 ноября, российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области. Враг нанес удары по двум объектам компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате атаки обесточена часть потребителей в Обуховском и Белоцерковском районах.

В энергокомпании отмечают, что разрушения оказались значительными, поэтому полное восстановление поврежденных мощностей потребует длительного времени.

"Только что это стало возможным, энергетики приступили к ремонтам. К утру часть семей удалось перезаживить. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время ликвидация последствий ночной атаки продолжается в круглосуточном режиме, ремонтно-восстановительные бригады работают непрерывно для скорейшего возвращения света в жилище.

В то же время в других районах Киевской области продолжают действовать плановые стабилизационные графики отключений.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

3 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. ТЭС приостановили генерацию электроэнергии.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности