Россия атаковала подстанции ДТЭК в Киевской области: обесточены два района

В ночь на пятницу, 6 ноября, российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области. Враг нанес удары по двум объектам компании "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В результате атаки обесточена часть потребителей в Обуховском и Белоцерковском районах.

В энергокомпании отмечают, что разрушения оказались значительными, поэтому полное восстановление поврежденных мощностей потребует длительного времени.

"Только что это стало возможным, энергетики приступили к ремонтам. К утру часть семей удалось перезаживить. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время ликвидация последствий ночной атаки продолжается в круглосуточном режиме, ремонтно-восстановительные бригады работают непрерывно для скорейшего возвращения света в жилище.

В то же время в других районах Киевской области продолжают действовать плановые стабилизационные графики отключений.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

3 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. ТЭС приостановили генерацию электроэнергии.