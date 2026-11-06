Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК: возникли пожары

6 ноября российские войска атаковали энергетические объекты компании ДТЭК в Днепропетровской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Утром под удар попали сразу несколько объектов компании.

В ДТЭК рассказали, что попадания повредили оборудование и повлекли за собой пожар.

В компании заметили, что российские войска уже атаковали эти объекты раньше. Тогда энергетикам понадобилось до трех суток, чтобы завершить ремонт и вернуть электричество всем семьям.

В настоящее время восстановление продолжается, а специалисты делают все возможное, чтобы в каждом доме были светло и тепло.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Серьезные повреждения получили энергетическое оборудование, в том числе два объекта "ДТЭК Днепровские электросети".