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РФ атаковала энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине: часть Днепра и Каменского без света

свет
РФ повторно атаковала энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине / Pixabay

В ночь на 31 октября русские войска повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Серьезные повреждения получили энергетическое оборудование, в том числе два объекта "ДТЭК Днепровские электросети".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Один из поврежденных объектов до новой атаки энергетики восстанавливали почти двое суток.

Пока без электроснабжения остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

Аварийные бригады продолжают работать на поврежденных объектах по всей области, насколько это позволяет ситуация с безопасностью.

Сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются.

Напомним, накануне российская атака повредила магистральные электросети в Днепре. Из-за удара без электроснабжения осталась часть потребителей на правом и левом берегах города, а также в прилегающих к областному центру районах. Энергетики сразу приступили к восстановительным работам.

Автор:
Татьяна Гойденко

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