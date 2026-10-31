РФ атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: частина Дніпра і Кам’янського без світла

У ніч на 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання, зокрема два об’єкти “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Один із пошкоджених об’єктів до нової атаки енергетики відновлювали майже дві доби.

Наразі без електропостачання залишається значна частина Дніпра та Кам’янського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів.

Аварійні бригади продовжують працювати на пошкоджених об’єктах у всій області, наскільки це дозволяє безпекова ситуація.

Терміни повного відновлення електропостачання наразі не називають.

Нагадаємо, напередодні російська атака пошкодила магістральні електромережі у Дніпрі. Через удар без електропостачання залишилася частина споживачів на правому та лівому берегах міста, а також у прилеглих до обласного центру районах. Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи.