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Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 670 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1711 добу повномасштабної війни становлять 1 588 170 осіб.
Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:
- Особовий склад близько 1 588 170 (+1 670) осіб,
- Танки: 12 450,
- Бойові броньовані машини: 25 620 (+3),
- Артилерійські системи: 51 739 (+19),
- РСЗВ: 2 247 (+1),
- Засоби ППО: 1 730 (+2),
- Літаки: 452,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 045 (+6),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 590 661 (+1 663),
- Крилаті ракети: 5 140,
- Кораблі та катери: 35,
- Підводні човни: 2,
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 480 (+206),
- Спеціальна техніка: 4 860
Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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