Втрати ворога станом на 31 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 670 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1711 добу повномасштабної війни становлять 1 588 170 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 жовтня втратила:

Особовий склад близько 1 588 170 (+1 670) осіб,

Танки: 12 450,

Бойові броньовані машини: 25 620 (+3),

Артилерійські системи: 51 739 (+19),

РСЗВ: 2 247 (+1),

Засоби ППО: 1 730 (+2),

Літаки: 452,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 045 (+6),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 590 661 (+1 663),

Крилаті ракети: 5 140,

Кораблі та катери: 35,

Підводні човни: 2,

Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 480 (+206),

Спеціальна техніка: 4 860

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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