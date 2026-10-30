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У Києві на місяць частково перекриють Броварський проспект: де обмежать рух

На Броварському проспекті в Києві частково перекриють рух
На Броварському проспекті в Києві частково перекриють рух / Вікіпедія

З 1 до 30 листопада у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Броварським проспектом.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Дорожники з Дніпровського ШЕУ проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття.

Роботи триватимуть на ділянці від транспортної розвʼязки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розвʼязки поблизу станції метро "Чернігівська".

У КК "Київавтодор" зазначають, що ремонт виконуватимуть поетапно, аби мінімізувати затори, та перепрошують за тимчасові незручності. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Фото 2 — У Києві на місяць частково перекриють Броварський проспект: де обмежать рух

Нагадаємо, у столиці з 22 жовтня до 15 грудня частково обмежать рух транспортною розв’язкою на Деміївській площі. Рух організують однією смугою.

Автор:
Тетяна Бесараб

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