У Києві на місяць частково перекриють Броварський проспект: де обмежать рух

З 1 до 30 листопада у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть рух транспорту Броварським проспектом.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Дорожники з Дніпровського ШЕУ проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття.

Роботи триватимуть на ділянці від транспортної розвʼязки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розвʼязки поблизу станції метро "Чернігівська".

У КК "Київавтодор" зазначають, що ремонт виконуватимуть поетапно, аби мінімізувати затори, та перепрошують за тимчасові незручності. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Нагадаємо, у столиці з 22 жовтня до 15 грудня частково обмежать рух транспортною розв’язкою на Деміївській площі. Рух організують однією смугою.