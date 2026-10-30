В Киеве на месяц частично перекроют Броварской проспект: где ограничат движение

С 1 по 30 ноября в Днепровском районе столицы частично будут ограничивать движение транспорта по Броварскому проспекту.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Дорожники из Днепровского ШЭУ будут производить ремонт асфальтобетонного покрытия.

Работы будут продолжаться на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Строителей до транспортной развязки вблизи станции метро "Черниговская".

В УК "Киевавтодор" отмечают, что ремонт будут выполнять поэтапно, чтобы минимизировать пробки, и извиняются за временные неудобства. Водителей просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Напомним, в столице с 22 октября по 15 декабря частично ограничат движение транспортной развязкой на Демеевской площади. Движение организуют одной полосой.