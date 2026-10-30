UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,53

--0,06

EUR

50,68

--0,09

Наличный курс:

USD

46,54

46,30

EUR

51,80

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Киеве на месяц частично перекроют Броварской проспект: где ограничат движение

На Броварском проспекте в Киеве частично перекроют движение
На Броварском проспекте в Киеве частично перекроют движение / Википедия

С 1 по 30 ноября в Днепровском районе столицы частично будут ограничивать движение транспорта по Броварскому проспекту.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Дорожники из Днепровского ШЭУ будут производить ремонт асфальтобетонного покрытия.

Работы будут продолжаться на участке от транспортной развязки на пересечении с улицей Строителей до транспортной развязки вблизи станции метро "Черниговская".

В УК "Киевавтодор" отмечают, что ремонт будут выполнять поэтапно, чтобы минимизировать пробки, и извиняются за временные неудобства. Водителей просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Фото 2 — В Киеве на месяц частично перекроют Броварской проспект: где ограничат движение

Напомним, в столице с 22 октября по 15 декабря частично ограничат движение транспортной развязкой на Демеевской площади. Движение организуют одной полосой.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности