В Киеве на Демеевской площади ограничивают движение транспорта: детали и схема

В столице с 22 октября по 15 декабря частично ограничат движение транспортной развязкой на Демеевской площади. Движение организуют одной полосой.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что специалисты будут ремонтировать участок эстакадного заезда со стороны Демеевской площади в направлении бульвара Николая Михновского.

Ремонтные работы будут проводить поочередно, поэтому полного перекрытия движения транспорта не будет:

С 22 октября стартует ремонт асфальтобетонного покрытия на первой (крайней правой) полосе.

К этому времени движение автомобилей будет организовано второй полосой .

В КП "Киевавтодоргород" извиняются за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

Напомним, в Киеве введены временные ограничения движения автотранспорта через мосты столицы во время воздушной тревоги. Логистика между левым и правым берегами существенно изменена в целях безопасности граждан.