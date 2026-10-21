У Києві на Деміївській площі обмежують рух транспорту: деталі та схема

У столиці з 22 жовтня до 15 грудня частково обмежать рух транспортною розв’язкою на Деміївській площі. Рух організують однією смугою.

Як пише Dilo, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що фахівці ремонтуватимуть ділянку естакадного заїзду з боку Деміївської площі у напрямку бульвару Миколи Міхновського.

Ремонтні роботи проводитимуть почергово, тому повного перекриття руху транспорту не буде:

З 22 жовтня стартує ремонт асфальтобетонного покриття на першій (крайній правій) смузі.

На цей час рух автомобілів буде організовано другою смугою .

У КП "Київавтошляхміст" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, у Києві запроваджено тимчасові обмеження руху автотранспорту через мости столиці під час повітряної тривоги. Логістика між лівим і правим берегами суттєво змінена задля безпеки громадян.