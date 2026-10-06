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Набережним шосе частково обмежать рух: коли та як проїжджатимуть авто

ремонт доріг
Набережним шосе частково обмежать рух: коли та як проїжджатимуть авто

У Києві 6 жовтня частково обмежать рух Набережним шосе в Печерському районі. На ділянці від Подолу в напрямку мосту Метро ремонтуватимуть дощову каналізацію.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Набережним шосе в Києві обмежать рух

На ділянці дороги від Подолу в напрямку мосту Метро фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління проводитимуть ремонт дощової каналізації.

Роботи триватимуть із 8:00 до 20:00. На цей час для автомобілів залишать лише одну смугу руху, тому водіям варто врахувати можливі затримки під час поїздок цим маршрутом.

У "Київавтодорі" зазначили, що за несприятливих погодних умов графік проведення робіт може змінитися.

Комунальна корпорація перепросила водіїв за тимчасові незручності та закликала врахувати обмеження під час планування маршруту.

Фото 2 — Набережним шосе частково обмежать рух: коли та як проїжджатимуть авто

Нагадаємо, у Києві запроваджено тимчасові обмеження руху автотранспорту через мости столиці під час повітряної тривоги. Логістика між лівим і правим берегами суттєво змінена задля безпеки громадян.

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