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Стратегічний маршрут до України: Молдова готує масштабний ремонт залізничних колій

залізниця
Молдова готує масштабний ремонт залізничних колій

ДП “Залізниця Молдови” (Calea Ferată din Moldova, CFM) ініціювало процедуру закупівлі послуг із проєктування для проведення масштабних ремонтно-відновлювальних робіт на стратегічних залізничних дільницях, що забезпечують сполучення, зокрема, до кордону з Україною. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на інформацію підприємства.

Тендер стосується залізничного коридору Велчинець — Окниця — Бельці — Унгени — Кишинів — Кейнар. Проєктні та будівельні роботи охоплюватимуть загальну протяжність колії у 183,3 км.

Що передбачають планові роботи:

  • Капітальний ремонт: 64 км колій.
  • Середній ремонт: 96 км колій.
  • Підйом та виправка: 23 км колій.

Технічне завдання охоплює не лише відновлення самої верхньої будови колії, а й комплексну модернізацію супутніх елементів.

Зокрема, підрядники мають опрацювати земляне полотно, системи водовідведення та дренажу, інженерні споруди, підпірні стінки та залізничні переїзди.

Метою проєкту є повне відновлення початкових технічних і експлуатаційних параметрів цих логістично важливих дільниць.

Нагадаємо, Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі територією України. Пріоритетними напрямками для будівництва євроколії є Львів, Київ та Одеса, що дозволить створити безперешкодні логістичні маршрути від Польщі та Чехії.

Автор:
Тетяна Бесараб

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