Стратегічний маршрут до України: Молдова готує масштабний ремонт залізничних колій

ДП “Залізниця Молдови” (Calea Ferată din Moldova, CFM) ініціювало процедуру закупівлі послуг із проєктування для проведення масштабних ремонтно-відновлювальних робіт на стратегічних залізничних дільницях, що забезпечують сполучення, зокрема, до кордону з Україною.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на інформацію підприємства.

Тендер стосується залізничного коридору Велчинець — Окниця — Бельці — Унгени — Кишинів — Кейнар. Проєктні та будівельні роботи охоплюватимуть загальну протяжність колії у 183,3 км.

Що передбачають планові роботи:

Капітальний ремонт: 64 км колій.

64 км колій. Середній ремонт: 96 км колій.

96 км колій. Підйом та виправка: 23 км колій.

Технічне завдання охоплює не лише відновлення самої верхньої будови колії, а й комплексну модернізацію супутніх елементів.

Зокрема, підрядники мають опрацювати земляне полотно, системи водовідведення та дренажу, інженерні споруди, підпірні стінки та залізничні переїзди.

Метою проєкту є повне відновлення початкових технічних і експлуатаційних параметрів цих логістично важливих дільниць.

Нагадаємо, Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі територією України. Пріоритетними напрямками для будівництва євроколії є Львів, Київ та Одеса, що дозволить створити безперешкодні логістичні маршрути від Польщі та Чехії.