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Газ в Європі дорожчає: чому ціни знову пішли вгору після двотижневого мінімуму

газопровід
Ціни на газ у Європі зросли після двотижневого мінімуму / Depositphotos

Ціна на природний газ в Європі зросла після двотижневого мінімуму. Ф'ючерси на місячний термін у Нідерландах збільшилися на 1,6% до €89,52 за мегават-годину. Це сталося після триденного падіння, яке стерло понад 15% вартості палива. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Зміна тенденції пов'язана з реакцією трейдерів на результати проміжних виборів у США та ситуацію в енергетичному секторі.

"Енергетичні ринки перебувають під значним тиском після повної перемоги демократів на проміжних виборах у США, оскільки зростають надії на те, що політичний зсув може прискорити зусилля щодо припинення війни з Іраном. Однак, фундаментально, європейський газовий ринок залишається напруженим", — пояснили стратеги ING Groep NV Воррен Паттерсон та Єва Мантей.

Стан сховищ та баланс поставок

Як зазначають аналітики, баланс поставок до Європи залишається крихким через ризики для судноплавства в Ормузькій протоці. Війна в Ірані скоротила світовий експорт зрідженого природного газу, залишивши Європу з низькими запасами на зиму та посиливши конкуренцію з Азією.

Європейські трейдери почали активніше використовувати сховища через зниження температури повітря та скорочення виробництва вітрової та сонячної енергії. Рівень заповнення сховищ в Європейському Союзі впав до 74% порівняно з п'ятирічним середнім показником у 90%. У Німеччині цей показник становить менше 61%.

Додатковий тиск створюють обмежені постачання норвезькими трубопроводами через незаплановані перебої. Аналітики компанії ICIS прогнозують збереження волатильності, а відновлення стабільних потоків через Ормузьку протоку очікують не раніше кінця першого кварталу.

Нагадаємо, ціна на природний газ у Європі 26 жовтня вперше з 2022 року перевищила 97 євро за мегават-годину через загрозу постачанням і напруженість на Близькому Сході. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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