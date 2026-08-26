Ціни на газ у Європі злетіли у два рази: запаси у сховищах впали до мінімуму з 2009 року

Природний газ перетворився на головну проблему для європейських трейдерів облігаціями, обігнавши за ступенем ризику нафту. Виснаження запасів ключового палива створює реальну загрозу нового стрибка інфляції в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Рекордні ціни та порожні сховища

Європейські ціни на газ наближаються до п'ятимісячних максимумів, а зимові контракти коштують удвічі дорожче, ніж торік. Це відбувається на тлі низьких запасів у сховищах ЄС, які заповнені лише на 63%, що є найнижчим показником для цього періоду з 2009 року.

Літня спека та затримки з заповненням резервуарів через конфлікт на Близькому Сході лише погіршили ситуацію.

Додатковий тиск створює блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок СПГ.

Загроза для ставок та інфляції

Газ забезпечує 21% енергобалансу ЄС та до 35% у Британії. Зростання його вартості вже спричинило стрибок дохідності 10-річних німецьких та британських державних облігацій до багаторічних рекордів. При цьому ринок ігнорує той факт, що нафта Brent подешевшала на 30% від своїх піків.

Аналітики Citigroup та RBC Capital Markets наголошують, що саме газ зараз визначає інфляційні ризики.

Якщо проблеми з постачанням збережуться, Європейський центральний банк та Банк Англії будуть змушені підвищувати процентні ставки значно агресивніше, ніж зараз очікують фінансові ринки.

Нагадаємо, Європейські домогосподарства та бізнес готуються до чергового масштабного стрибка витрат на комунальні послуги із наближенням опалювального сезону. Стрімке подорожчання енергоносіїв спровоковане падінням постачань палива з Близького Сходу, і витрати можуть зрости ще більше, якщо війна в Ірані затягнеться.

Додамо, Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.