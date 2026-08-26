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Цены на газ в Европе взлетели в два раза: запасы в хранилищах упали до минимума с 2009 года
Природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.
Рекордные цены и пустые хранилища
Европейские цены на газ приближаются к пятимесячным максимумам, а зимние контракты стоят вдвое дороже, чем в прошлом. Это происходит на фоне низких запасов в хранилищах ЕС, заполненных только на 63%, что является самым низким показателем для этого периода с 2009 года.
Летняя жара и задержки с заполнением резервуаров из-за конфликта на Ближнем Востоке лишь усугубили ситуацию.
Дополнительное давление создает блокировку Ормузского пролива, через которую проходит около 20% мировых поставок СПГ.
Угроза для ставок и инфляции
Газ обеспечивает 21% энергобаланса ЕС и 35% в Британии. Рост его стоимости уже привел к скачку доходности 10-летних немецких и британских государственных облигаций к многолетним рекордам. При этом рынок игнорирует тот факт, что нефть Brent подешевела на 30% своих пиков.
Аналитики Citigroup и RBC Capital Markets отмечают, что именно газ сейчас определяет инфляционные риски.
Если проблемы со снабжением сохранятся, Европейский центральный банк и Банк Англии будут вынуждены повышать процентные ставки значительно агрессивнее, чем сейчас ожидают финансовые рынки.
Напомним, Европейские домохозяйства и бизнес готовятся к очередному масштабному скачку расходов на коммунальные услуги с приближением отопительного сезона. Стремительное удорожание энергоносителей спровоцировано падением поставок топлива с Ближнего Востока, и расходы могут возрасти еще больше, если война в Иране затянется.
Европейский Союз может начать следующий отопительный сезон с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 15 лет. Из-за медленных темпов наполнения европейские газохранилища к концу сезона закачки будут заполнены всего на 76%.