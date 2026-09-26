CEO и совладелец Centravis получил международную награду и заявил о рисках квот ЕС для украинского производства

CEO и совладелец производителя бесшовных нержавеющих труб "Сентравис" (Centravis) Юрий Атанасов получил международную отраслевую награду STS Executive of the Year. По данным компании, он стал первым представителем украинского бизнеса, получившим эту награду.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу производителя.

Награда была вручена 22 сентября в Германии во время International Stainless & Special Steel Conference 2026. Ее присуждают руководителям компаний за достижения и вклад в развитие индустрии нержавеющей и специальной стали. Церемония вручения награды была частью программы конференции.

"Для меня эта награда – прежде всего признание тысяч людей Centravis и всей украинской промышленности… Это признание людей, которые продолжают работать, производить и выполнять обязательства перед клиентами, пока наша страна воюет. Сегодня устойчивость для украинского бизнеса – это не лозунг. Это продолжать создавать, когда другие разрушают", – заявил Атанасов.

В ходе церемонии он также обратил внимание на новые европейские квоты на импорт стали, создающие риски для украинского производства.

В настоящее время работа производства в Ужгороде остановлена. В Centravis связывают это с новыми ограничениями ЕС на импорт стали. Для соответствующей категории бесшовных нержавеющих труб в Украине установлена годовая квота 6524 тонны. Для сравнения, в 2025 году экспорт компании составил 11 306 тонн, а в 2021 году – 14 194 тонны. После исчерпания квоты применяется дополнительная пошлина в 50%.

По данным производителя, базой для определения квоты стали показатели 2022-2024 годов, когда производство в Украине было ограничено из-за полномасштабной войны, проблем с энергоснабжением и логистикой. Компания считает установленный объем квоты недостаточным для сохранения предварительных объемов экспорта в ЕС.

"Нельзя использовать самые тяжелые годы войны как определение нормальных производственных возможностей Украины. Сначала Россия уменьшает наши возможности производить, а затем эти уменьшенные войной объемы становятся основой для определения нашего доступа к европейскому рынку. То, что не смогли остановить российские ракеты, может остановить европейское регулирование", – подчеркнул Атанасов.

О Centravis

Основное производство компании находится в Никополе Днепропетровской области. Оно специализируется на производстве бесшовных нержавеющих труб и, по собственным данным, около 75% продукции экспортируется в ЕС.

Ее продукция используется в автомобилестроении, машиностроении, энергетике, в том числе атомной, и других высокотехнологичных отраслях.

В 2023 году компания запустила производственную площадку в Ужгороде, инвестиции в которую составляли около €2,7 млн. После ее остановки компания сосредоточила производство на основном предприятии в Никополе.

В конце 2025 года Dilo писало, что Centravis провел пересмотр системы вознаграждения и повысил фонд оплаты труда в среднем на 15%. Зарплаты ключевых производственных специальностей выросли примерно на 28%, основных – на 14%.