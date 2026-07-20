Украинская металлургия теряет позиции из-за войны, барьеров ЕС и дешевого импорта

Украинская металлургия в 2026 г. работает под давлением войны, высоких затрат на энергоносители, торговых барьеров ЕС и роста импорта на внутреннем рынке. В первом полугодии производство стали сократилось на 3%, а добыча железной руды – на 18,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные GMK.center.

Отрасль остается уязвимой к ракетным и дроновым атакам, перебоям с электроснабжением, повреждению промышленной и транспортной инфраструктуры, логистическим проблемам и дефициту работников. Дополнительное давление создают одни из самых высоких цен на энергоносители в Европе.

По оценкам спад производства в металлургии может стоить Украине 0,6% ВВП в 2026 году. Это отражает уменьшение вклада отрасли в экономику.

Проблемы усугубляются и на внешних рынках. В первом полугодии 2026 года экспорт плоского проката сократился на 8,1%, а сортового проката – на 41,7%.

Это особенно ощутимо для украинских производителей, поскольку ЕС традиционно являлся основным рынком сбыта украинской стали. В прошлом году в Евросоюз поставлялось 85% готового сортового проката и 86% готового плоского проката.

Новые европейские регуляторные требования повышают стоимость украинской продукции на рынке ЕС. Речь идет о механизме углеродной корректировки импорта и новых тарифных квотах, которые фактически создают дополнительные торговые барьеры.

Ожидается, что только новые квоты могут сократить экспорт украинской стали на 1,3-1,5 млн. тонн в год.

В то же время на внутреннем рынке растет доля импортной стали. В первом полугодии 2026 года импорт плоского проката увеличился на 2,3%, а сортового проката – на 64%.

Основными поставщиками стали Турция и Китай. Они имеют преимущества из-за более низких затрат на энергоносители, более стабильных условий работы и доступа к более дешевому сырью, в частности российских полуфабрикатов.

Поэтому украинские металлургические предприятия теряют позиции на собственном рынке. В первом полугодии предложение отечественной стали сократилось на 7,6%, в то время как доля импорта в потреблении стали возросла до 43,8%. Годом ранее она составила 37%.

По прогнозам, если давление со стороны торговых ограничений ЕС сохранится, производство стали в Украине может снизиться до 6,5 млн. тонн в 2026 году и 5,8 млн. тонн в 2027 году.

Это будет ниже исторического минимума 2023 года, когда украинские металлурги произвели 6,2 млн тонн стали.

Заметим, производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 во всех трех базовых секторах. Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.