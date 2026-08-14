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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 14 августа
По состоянию на 14 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню и голубику держатся на высоком уровне. Стоимость арбузов, яблок, бананов, лимонов, апельсинов, арбузов и дынь осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 14 августа:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|25-50 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|140-170 грн
|+0%
|Черешня
|100-160
|+0%
|Голубика
|170-210
|+0%
|Арбузы
|9-12 грн
|+0%
|Дыни
|15-23 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 49,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сбора клубники и черешни уже прошел. Цены на клубнику не изменились, ягоду в среднем продают по 150 грн/кг. Стоимость черешни тоже не выросла, за килограмм просят 100–160 грн.
Цены на сливы и персики сохраняют стабильность около 40 грн/кг. Абрикосы теперь стоят в пределах 55–80 грн/кг, а груши продают по 40–75 грн/кг.
Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 190 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Цены на малину, чернику и ежевику держатся на высоком уровне: в пределах 250-350 грн/кг.
Сейчас в разгар сезон бахчевых культур. Стоимость арбузов остается на уровне 9–12 грн/кг, тогда как дыни стоят в среднем 20 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.