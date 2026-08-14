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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 14 августа

персики
Цены на персики не изменились/Фото: acebook.com/Shuvar.WMAP

По состоянию на 14 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню и голубику держатся на высоком уровне. Стоимость арбузов, яблок, бананов, лимонов, апельсинов, арбузов и дынь осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 14 августа:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 25-50 грн +0%
Бананы 60-65 грн +0%
Апельсины 50-130 грн +0%
Лимоны 100-120 грн +0%
Клубника 140-170 грн +0%
Черешня 100-160 +0%
Голубика 170-210 +0%
Арбузы 9-12 грн +0%
Дыни 15-23 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 49,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сбора клубники и черешни уже прошел. Цены на клубнику не изменились, ягоду в среднем продают по 150 грн/кг. Стоимость черешни тоже не выросла, за килограмм просят 100–160 грн.

Цены на сливы и персики сохраняют стабильность около 40 грн/кг. Абрикосы теперь стоят в пределах 55–80 грн/кг, а груши продают по 40–75 грн/кг.

Стоимость голубики на рынке в Украине с начала июля упала почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 190 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Цены на малину, чернику и ежевику держатся на высоком уровне: в пределах 250-350 грн/кг.

Сейчас в разгар сезон бахчевых культур. Стоимость арбузов остается на уровне 9–12 грн/кг, тогда как дыни стоят в среднем 20 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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