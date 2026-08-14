Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 14 серпня

Станом на 14 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, черешню та лохину тримаються на високому рівні. Вартість кавунів, яблук, бананів, лимонів, апельсинів, кавунів та динь залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 14 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 25-50 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 140-170 грн +0% Черешня 100-160 +0% Лохина 170-210 +0% Кавуни 9-12 грн +0% Дині 15-23 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 49,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік збору полуниці та черешні вже минув. Ціни на полуницю не змінилися, ягоду в середньому продають по 150 грн/кг. Вартість черешні теж не зросла, за кілограм просять 100-160 грн.

Ціни на сливи і персики зберігають стабільність на рівні близько 40 грн/кг. Абрикоси тепер коштують у межах 55–80 грн/кг, а груші продають по 40-75 грн/кг.

Вартість лохини на ринку в Україні з початку липня впала майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 190 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Ціни на малину, чорницю та ожину тримаються на високому рівні: в межаї 250-350 грн/кг.

Зараз у розпалі сезон баштанних культур. Вартість кавунів залишаєтьсяна рівні 9–12 грн/кг, тоді як дині коштують у середньому 20 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.