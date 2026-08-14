Тотальний PR марафон 2026 за Blind Early Bird. Як перетворити комунікації на бізнес-інструмент?

Комунікації давно не обмежуються лише PR-відділом, а пронизують увесь бізнес. Кожне слово CEO впливає на репутацію, а продукт, сервіс, HR, партнерства, кожна дія, бездіяльність та навіть мовчання бізнесу формують те, що про нього думають люди. У світі війни та кризи, де довіра є найціннішою валютою, PR перестав бути функцією, а став важливою частиною всього.

25 вересня 2026 року в Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026 – топова щорічна подія від MMR та Ekonomika+, яка збере PR-профі, які як ніхто розуміють "тотальність" піару. У кожного своя експертиза, усі тонкощі стратегій і тактик, які впливають на різні сфери бізнесу і якими вони поміряються один з одним та поділяться з аудиторією.

Лише 6 днів діє пропозиція Blind early bird – 1000 грн.

Реєструйтеся на захід за найкращими умовами за посиланням.

На Тотальному PR марафоні 2026 знайдемо відповіді на питання:

Що таке "тотальний PR" або як комунікації стали частиною кожної бізнес-функції: від CEO і HR до продукту та юридичних рішень?

Що таке "репутаційний антистрес" або як будувати та зберегти те, що важко відновити?

Особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес?

Що таке "тотальна ШІза" або як зробити штучний інтелект своїм другим мозком?

Як використовувати власні медіа і ком’юніті?

А як усе-таки порахувати PR у бізнес-цифрах?

та багато іншого.

Тотальний PR марафон 2026 – для тих, хто вже впливає на те, як бізнес звучить і як його сприймають. Лови свій шанс схопити квиток за зниженою ціною!