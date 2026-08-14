- Тип
- MMR
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Тотальний PR марафон 2026 за Blind Early Bird. Як перетворити комунікації на бізнес-інструмент?
Комунікації давно не обмежуються лише PR-відділом, а пронизують увесь бізнес. Кожне слово CEO впливає на репутацію, а продукт, сервіс, HR, партнерства, кожна дія, бездіяльність та навіть мовчання бізнесу формують те, що про нього думають люди. У світі війни та кризи, де довіра є найціннішою валютою, PR перестав бути функцією, а став важливою частиною всього.
25 вересня 2026 року в Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026 – топова щорічна подія від MMR та Ekonomika+, яка збере PR-профі, які як ніхто розуміють "тотальність" піару. У кожного своя експертиза, усі тонкощі стратегій і тактик, які впливають на різні сфери бізнесу і якими вони поміряються один з одним та поділяться з аудиторією.
Лише 6 днів діє пропозиція Blind early bird – 1000 грн.
Реєструйтеся на захід за найкращими умовами за посиланням.
На Тотальному PR марафоні 2026 знайдемо відповіді на питання:
- Що таке "тотальний PR" або як комунікації стали частиною кожної бізнес-функції: від CEO і HR до продукту та юридичних рішень?
- Що таке "репутаційний антистрес" або як будувати та зберегти те, що важко відновити?
- Особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес?
- Що таке "тотальна ШІза" або як зробити штучний інтелект своїм другим мозком?
- Як використовувати власні медіа і ком’юніті?
- А як усе-таки порахувати PR у бізнес-цифрах?
- та багато іншого.
Тотальний PR марафон 2026 – для тих, хто вже впливає на те, як бізнес звучить і як його сприймають. Лови свій шанс схопити квиток за зниженою ціною!