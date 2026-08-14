Дистанційка вигідніша за офіс: як змінилися зарплати менеджерів в українському IT

Влітку 2026 року медіанна зарплата в українському проджект-менеджменті залишилася без змін і становить $2500, тоді як у продакт-менеджменті зафіксовано зростання — до $3550 (+$50 за пів року). Водночас близько третини опитаних менеджерів отримали підвищення компенсації за останні 6 місяців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати опитування профільного IT-порталу DOU.

Медіанні зарплати за спеціалізаціями

Напрям Product Management традиційно має вищий рівень оплати, ніж Project Management, на всіх кваліфікаційних рівнях:

Product Management: найвищу медіану має категорія Head of Product ($6000). У фахівців рівня Senior медіана зросла на $300 — до $4300, у Middle — на $200 (до $2700), а у Junior знизилася на $100 — до $1300.

Project Management: найбільше серед проджектів отримують Delivery Managers ($4000). Медіана Senior PM становить $3400 (+$75 за пів року), Middle PM — збереглася на рівні $2000, а у Junior PM скоротилася на $296 — до $904.

Інші позиції: медіанна компенсація Program Managers становить $4700, а Scrum Masters — $3600 (знизилася на $200).

Формат роботи, тип компаній та географія

Дослідження демонструє кілька виражених трендів щодо умов праці та рівня доходів:

Формат зайнятості: менеджери, які працюють дистанційно ($2800) або в гібридному форматі ($3000), заробляють відчутно більше за тих, хто працює винятково в офісі ($2225).

Тип компаній: найвищі медіани зафіксовано в аутстафінгу ($3300) та продуктових компаніях ($3000). У сервісних компаніях показник становить $2700, у стартапах — $2645.

Географія в Україні: найвищу медіанну зарплату зафіксовано у Вінниці ($3200), далі йдуть Київ, Житомир і Черкаси (по $3000). В Одесі та Харкові показники скоротилися до $2500 та $2550 відповідно.

Портрет менеджера: 52% опитаних мешкають у Києві, медіанний вік фахівців становить 33 роки. Частка жінок у менеджменті за пів року зросла з 43% до 48%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні суттєво зросли зарплати тестувальників. Медіанні компенсації українських QA-фахівців зросли в усіх ключових напрямах, а лідерами за рівнем доходів стали спеціалісти з автоматизованого тестування.