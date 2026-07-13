Медіанна зарплата розробників в Україні зросла до $3500

У червні 2026 року медіанна зарплата українських розробників становила $3500. Це відповідає рівню червня 2024 року і на $50 більше, ніж у грудні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження DOU.

Опитування проводили у травні-червні 2026 року. У ньому взяли участь 4522 -фахівці.

За даними DOU, за останній рік доходи зросли у понад половини розробників. У 31% фахівців зарплата підвищилася за останні пів року. Найчастіше переглядали оплату працівникам зі стажем від одного року, тоді як близько чверті опитаних взагалі не отримали підвищення.

Цього літа зарплати розробників швидко зростали лише до рівня 9 років досвіду. На цьому етапі медіана сягала $5000 проти $4200 у фахівців із 8 роками досвіду. Далі доходи стабілізувалися на рівні близько $5000 і залишалися такими до 20 років стажу.

Найвищі медіанні зарплати розробників зафіксували у:

Києві — $3900;

Тернополі — $3900;

Черкасах — $3900;

Львові — $3800.

Найнижчі показники були у Миколаєві — $2100 та Сумах — $2250. Миколаїв, Суми та Полтава показали найбільше падіння доходів — на $750 та $700 відповідно.

За типами компаній найвищі медіанні зарплати фіксують у продуктових та аутстафінгових компаніях. Senior-фахівці там отримують $4800 та $4650 відповідно. Middle-розробники найбільше заробляють в аутстафінгу — $2700, а Junior-фахівці — у продуктових компаніях, де медіана становить $1200.

Водночас у стартапах доходи Senior-розробників помітно знизилися — на $400, до $4600.

Позитивна динаміка спостерігається серед початківців. Зарплати інтернів зросли на $100, а Junior-фахівців — на $90. Медіанна зарплата System Architect після зимового просідання збільшилася на $500 — до $7000.

Водночас у частини високооплачуваних категорій зарплати знизилися. Team Lead втратили в медіані $140 за останні шість місяців. Найбільше падіння зафіксували у Principal SE — на $408, до $5925.

Staff SE, попри незначне зниження на $96, залишаються найбільш оплачуваною категорією в розробці з медіанною зарплатою $7130.

За рівнем найвищих заробітків, тобто третього квартиля, лідирують:

System Architect — $8375;

Staff/Principal — $8000;

Technical Lead, Team Lead та Senior SE — від $5600 до $7100.

Найбільше отримують розробники, які працюють із Ruby, Go, Python, Kotlin та Rust. Їхні медіанні зарплати становлять $5700-6050. У Ruby, Go та Python доходи зросли, а найпомітніше підвищилися топові заробітки Python-фахівців — з $5150 до $5863.

Серед Senior-розробників найвищі зарплати у Back-end — $4700 та Mobile — $4625, хоча в обох напрямах зафіксовано незначне просідання. Серед Middle-фахівців лідирують Desktop та платформна розробка — $2900.

У Junior-розробників зарплати тримаються в межах $895-1000. В Embedded-сегменті медіана зросла на $200.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість айтівців готові відмовитися від соцпакету заради грошей. Більшість українських IT-фахівців віддають перевагу вищому доходу, а не корпоративним бонусам. У разі вибору 69% опитаних готові обрати більшу зарплату замість розширеного соцпакету. При цьому на ринку зберігається пряма залежність: що більша компанія-роботодавець, то ширший перелік додаткових благ вона пропонує.