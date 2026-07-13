ЄС увів санкції проти російської компанії VK та месенджера Max

Європейський Союз розширив санкційний список, додавши туди одну з найбільших технологічних компаній Росії — VK (колишня Mail.ru Group), а також розробника російського месенджера Max — АТ "Комунікаційна платформа".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію в Офіційному журналі ЄС.

VK є провідною IT-корпорацією в РФ, яка керує однойменною соцмережею "ВКонтакті", сервісами електронної пошти та низкою додатків. Її дочірня структура, АТ "Комунікаційна платформа", відповідає за розробку мобільного додатку Max. Персональні санкції також запровадили проти генеральної директорки цієї платформи Олени Багудіної.

Месенджер для стеження та зливу даних

В офіційному обґрунтуванні рішення Ради ЄС зазначено, що месенджер Max створювався під безпосереднім наглядом Федеральної служби безпеки РФ, яка формувала технічні вимоги для розробників. Цей додаток є обов'язковим для попереднього встановлення на всі смартфони та планшети, що продаються в Росії, та інтегрований із держпорталом "Держпослуги".

Експерти фіксують у месенджера Max широкі інструменти для тотального шпигунства. Програма здатна:

контролювати комунікації та відстежувати використання VPN;

збирати дані про всі інші додатки, встановлені на пристрої;

сканувати адресні книги користувачів та визначати точну геолокацію;

самостійно і без відома власника встановлювати оновлення.

Впровадження цього месенджера супроводжувалося системним придушенням альтернативних засобів зв'язку в Росії — зокрема блокуванням WhatsApp і Telegram та боротьбою з сервісами обходу блокувань.

У ЄС підкреслюють, що компанія VK відкрито співпрацює з Кремлем у його репресивних діях. Вона передавала російським спецслужбам дані користувачів, які критикували війну РФ проти України або публікували інший заборонений контент, забезпечуючи технічну підтримку знищення громадянського суспільства та опозиції.

Нагадаємо, Росія погрожує оштрафувати Apple на $52 мільйони за дискримінацію додатків. Федеральна антимонопольна служба РФ висунула американській корпорації ультиматум із вимогою повернути російські програми та пошукові системи в App Store.