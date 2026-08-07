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Intertop втратив 450 млн грн через знищення головного складу під Києвом

Intertop втратив 450 млн грн через знищення головного складу під Києвом

Попередня сума прямих втрат товару ритейлера Intertop внаслідок знищення основного логістичного комплексу російською атакою становить 450 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив CEO Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов в інтерв’ю Асоціації ритейлерів Україна.

За його словами, компенсувати такі збитки в повному обсязі неможливо. Наразі головний фокус компанії спрямований на оперативне відновлення товарних запасів спільно з партнерами, перебудову логістичних процесів та забезпечення стабільної роботи мережі магазинів, сайту й мобільного застосунку.

Знищені товарні запаси включали як поточні колекції, так і нові надходження сезону осінь-зима. Втрата товару та логістичних потужностей негативно вплине на темпи розвитку мережі, через що частину запланованих на осінь відкриттів нових магазинів доведеться переглянути. Водночас диверсифікація товарних запасів дозволила компанії уникнути ще більших втрат.

Для підтримки постраждалого бізнесу керівник Intertop Ukraine запропонував запровадити механізм компенсації підтверджених втрат (зокрема зарахування частини збитків у рахунок майбутніх платежів із ПДВ чи податку на прибуток), надати доступне пільгове фінансування та тимчасово спростити регуляторне навантаження. Також він наголосив на необхідності створення рівних умов оподаткування для українських компаній та іноземних маркетплейсів.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російська атака знищила склад Intertop і Pandora під Києвом. Логістичний комплекс у селі Чайки забезпечував товарами магазини Intertop, Pandora, Samsung Experience Store та інші бізнеси MTI Group.

Автор:
Максим Кольц

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