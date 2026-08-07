НБУ штрафує за фінмоніторинг: заходи впливу застосовано до двох банків і 19 небанківських фінустанов

У липні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до двох банків та дев'ятнадцяти небанківських фінансових установ за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), а також порушення валютного законодавства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Найбільші фінансові санкції регулятор застосував до банківських установ через неналежне проведення фінансового моніторингу та перевірки клієнтів.

Санкції проти банків

АТ "Банк "Український Капітал": отримав штраф на суму 40,55 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу, оцінку ризик-профілю, перевірку клієнтів та несвоєчасне надання документів на запити НБУ. Також банку призначено штраф у розмірі 2 млн грн за порушення валютного нагляду та письмові застереження за порушення при роботі з політично значущими особами (PEP) і статистичною звітністю.

АТ "Райффайзен Банк": оштрафований на 16,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, відсутність ефективного управління ризиками, несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та некоректну подачу документів регулятору. Додатково банку винесено письмове застереження.

Заходи впливу на небанківський сектор

НБУ також оштрафував низку фінансових компаній за порушення процедур фінмоніторингу, звітності та неналежну перевірку клієнтів:

ТОВ "ФК "Гроувей": Штраф 799 тис. грн.

ТОВ "ФК "Кредіплюс": Штраф 595 тис. грн.

ТОВ "ФК "Форвард Фінанс": Штраф 459 тис. грн.

ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1": Штраф 391 тис. грн.

ТОВ "Фінетика" та ТОВ "ФК "Мега Фінанс": Штрафи по 51 тис. грн.

ТОВ "Дживвайп Фінанс" та ТОВ "ФК "Мані Репаблік": Штрафи по 17 тис. грн за помилки у валютній звітності.

Ще одинадцять фінустанов (серед яких Представництво "Греко Україна ГМБХ", ПТ "Ломбард "9999", ТОВ "ФК "Дастер Капітал", ТОВ "ФК "Основа", ТОВ "ФК "Паблік Фінанс" та інші) отримали письмові застереження за несвоєчасне подання звітності з питань ПВК/ФТ.

Нагадаємо, раніше НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній, зупинивши окремий вид операцій для ТОВ "ФК "Основа" та направивши письмове застереження ТОВ "Кит-Фінанс".