Міжнародні резерви України становили $51,2 млрд за підсумками липня

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2026 року, за попередніми даними, становили $51,2 млрд (51 198,9 млн дол. США). Упродовж липня вони зменшилися на 0,1%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями регулятора та борговими виплатами держави в іноземній валюті. Ці операції незначно перевищили надходження від міжнародних партнерів, розміщення валютних облігацій та конвертацію в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan.

Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку та забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Чинники зміни обсягу резервів у липні

Головний вплив на резерви мали операції Національного банку на валютному ринку, де чистий продаж валюти становив $4 756,5 млн (купівля — $1,8 млн, продаж — $4 758,3 млн).

Водночас на рахунки уряду в НБУ надійшло $1 640,6 млн, зокрема від МВФ, Світового банку та від розміщення валютних ОВДП. Додатково Україна отримала $5,1 млрд від ЄС за програмою Ukraine Support Loan, з яких уряд конвертував у гривню $3,43 млрд, що позитивно позначилося на показнику резервів.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $515,4 млн, з яких основна частина пішла на виплати за валютними ОВДП та перед Світовим банком. Ще $174,2 млн сплатили Міжнародному валютному фонду. Крім того, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют збільшила резерви на $300,6 млн.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за червень зросли на 12,1% і станом на 1 липня 2026 року сягали $51,27 млрд завдяки міжнародній допомозі.