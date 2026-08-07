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Аварія залишила без електрики частину Подільського та Оболонського районів
Частина Подільського та Оболонського районів Києва тимчасово залишилася без електропостачання через аварію.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Строки ліквідації аварії у повідомленні не уточнюються.
У ДТЕК також закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів.
Нагадаємо, через негоду станом на ранок 7 серпня без електроенергії залишаються 118 населених пунктів у семи областях України. Водночас через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів знеструмлення є ще у п’яти регіонах. Застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.