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Аварія залишила без електрики частину Подільського та Оболонського районів

світло
У Києві аварійно знеструмило частину двох районів / Pixabay

Частина Подільського та Оболонського районів Києва тимчасово залишилася без електропостачання через аварію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Строки ліквідації аварії у повідомленні не уточнюються.

У ДТЕК також закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів.

Нагадаємо, через негоду станом на ранок 7 серпня без електроенергії залишаються 118 населених пунктів у семи областях України. Водночас через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів знеструмлення є ще у п’яти регіонах. Застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.

Автор:
Тетяна Гойденко

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