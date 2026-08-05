Ситуація зі світлом в Україні: де тривають аварійні роботи та чи будуть відключення

Станом на ранок 5 серпня частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях залишається без електропостачання через наслідки бойових дій і російських обстрілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міненерго.

Енергосистема після обстрілів

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії споживачам.

Окрім наслідків обстрілів, на ситуацію вплинула негода. Через пошкодження мереж без світла залишаються 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварій.

Водночас застосування обмежень споживання електроенергії протягом 5 серпня наразі не прогнозується. У разі змін інформацію повідомлятимуть оператори систем розподілу.

Українців закликають упродовж дня за можливості ощадливо користуватися електроенергією, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.