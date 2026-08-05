Ситуация со светом в Украине: где продолжаются аварийные работы и будут ли отключения

По состоянию на утро 5 августа часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях остается без электроснабжения из-за последствий боевых действий и российских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Минэнерго.

Энергосистема после обстрелов

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы во всех регионах, где это позволяет ситуация безопасности. Специалисты прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

Кроме последствий обстрелов, на ситуацию повлияла непогода. Из-за повреждений сетей без света остаются 78 населённых пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над ликвидацией аварий.

В то же время, применение ограничений потребления электроэнергии в течение 5 августа пока не прогнозируется. В случае изменений информацию будут сообщать операторы систем распределения.

Украинцев призывают в течение дня при возможности бережно пользоваться электроэнергией, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.