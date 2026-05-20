Будет ли свет летом: эксперты дали прогноз по возвращению почасовых графиков

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений. Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления. Об этом пишет Delo.ua.

Будут ли графики отключений летом

Эксперты единодушны: отключений не исключает никто, однако масштаб проблемы будет зависеть от двух ключевых факторов — интенсивности российских ударов по энергетической инфраструктуре и погодным условиям.

Вероятность введения графиков растет по сравнению с маем, но неизбежна, считает аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова.

"Если погода будет умеренной и обстрелы не будут значительными — дефицита или не будет, или он будет незначительным", — говорит она и отмечает, что ранее прогнозы были пессимистичнее, но сейчас ситуация выглядит оптимистичнее.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что стабилизационных графиков по всей Украине, скорее всего, не будет. В то же время он отмечает, что проблемы будут возникать в регионах непосредственно после ударов. Если атаки будут массированными – возможен локальный перевод в стабилизационные отключения, но не общенациональные.

Между тем, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко не исключает почасовых отключений в вечерние пики — ориентировочно с 19:00 до 23:00 — в случае жаркого лета. Причина: в жару увеличивается нагрузка от кондиционеров и холодильных установок, тогда как атомные энергоблоки и тепловые электростанции будут находиться на ремонте.

"Определенные ограничения в отдельные жаркие дни возможны даже без массированных атак по энергетике", - отмечает эксперт.

Среди дополнительных рисков Омельченко называет возможное накопление Россией ракетного и дронового запаса перед зимним сезоном, что снижает вероятность масштабных ударов именно летом, но не отменяет ее.

Помогут ли энергосистеме СЭС и промышленные батареи

Расширение солнечной генерации и установка систем накопления энергии пока не решает главную проблему — вечерний пик потребления.

Орлова отмечает, что установленных накопителей до 600 МВт, и этого недостаточно для балансировки сети. Днем солнечного поколения хватает — более того, его приходится ограничивать из-за избытка. Но в вечерние часы, когда СЭС уже не работают, а спрос растет, сеть придется балансировать в основном за счет импорта.

Омельченко подтверждает эту логику и отмечает, что СЭС не поможет в вечерние пики, хотя днем в энергосистеме нас профициты электроэнергии. Он говорит, что накопители пока играют незначительную роль из-за недостаточных объемов установленных мощностей.

Таким образом, солнечная энергетика и БЭС улучшают дневной баланс и снижают общий дефицит, однако структурная уязвимость в вечернее время сохраняется. Для ее устранения необходимо существенное наращивание объемов накопления.