Россия назвала украинские дроны угрозой экономическим интересам в Каспии

дроны
Китай помогает производить дроны для войны в Украине. / Pixabay

Совет Федерации России одобрил закон, позволяющий сбивать украинские и другие "вражеские" дроны над нефтяными и газовыми платформами в российском секторе Каспийского моря. В Москве объясняют решение о необходимости защиты стратегических энергетических объектов после серии атак беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

РФ усиливает защиту энергетических объектов

Совет Федерации РФ одобрил закон, разрешающий уничтожать украинские и другие "вражеские" беспилотники над нефтяными и газовыми платформами в российском секторе Каспийского моря.

Решение было принято на фоне регулярных атак дронов на энергетическую инфраструктуру России. В частности, вторая по объемам добычи нефтяная компания РФ Lukoil работает на двух крупных месторождениях в Каспийском море - Филановском и Корчагине, которые ранее неоднократно становились целями украинских беспилотников.

В России заявляют, что удары по энергетическим объектам создают опасность экономическим интересам страны в регионе. В пояснительной записке закона указано, что беспилотники являются одним из самых серьезных рисков для инфраструктуры в Каспийском море.

Авторы документа отмечают, что принятие закона должно устранить «правовой вакуум» и позволить обеспечить антитеррористическую защиту нефтяных и газовых платформ без ограничения судоходства и рыболовства.

Напомним, США хотят получить технологии и доступ к правам интеллектуальной собственности от Украины в рамках потенциального соглашения по дронам. Сейчас документ ожидает утверждения на самом высоком политическом уровне.

Автор:
Ольга Опенько