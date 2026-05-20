Россия назвала украинские дроны угрозой экономическим интересам в Каспии

Совет Федерации России одобрил закон, позволяющий сбивать украинские и другие "вражеские" дроны над нефтяными и газовыми платформами в российском секторе Каспийского моря. В Москве объясняют решение о необходимости защиты стратегических энергетических объектов после серии атак беспилотников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

РФ усиливает защиту энергетических объектов

Решение было принято на фоне регулярных атак дронов на энергетическую инфраструктуру России. В частности, вторая по объемам добычи нефтяная компания РФ Lukoil работает на двух крупных месторождениях в Каспийском море - Филановском и Корчагине, которые ранее неоднократно становились целями украинских беспилотников.

В России заявляют, что удары по энергетическим объектам создают опасность экономическим интересам страны в регионе. В пояснительной записке закона указано, что беспилотники являются одним из самых серьезных рисков для инфраструктуры в Каспийском море.

Авторы документа отмечают, что принятие закона должно устранить «правовой вакуум» и позволить обеспечить антитеррористическую защиту нефтяных и газовых платформ без ограничения судоходства и рыболовства.

