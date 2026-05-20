США хотят получить доступ к украинским оборонным технологиям в рамках дронового соглашения

США заинтересовались украинскими дронами и РЭБ и попросили несколько разработок для тестирования / Генеральный штаб ВСУ

США хотят получить технологии и доступ к правам интеллектуальной собственности от Украины в рамках потенциального соглашения по дронам. Сейчас документ ожидает утверждения на самом высоком политическом уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

США заинтересовались украинскими дронами и РЭБ

По словам собеседника издания, Министерство обороны США попросило протестировать ряд украинских оборонных разработок, в частности, дроны и системы радиоэлектронной борьбы, поскольку Вашингтон рассматривает возможность их закупки для военного использования.

Киев отмечал, что украинское оружие уже прошло масштабные испытания в реальных боевых условиях. Впрочем, Вашингтон настаивает на внутренней оценке, прежде чем двигаться дальше к потенциальному соглашению.

Как пишет Bloomberg, США также заинтересованы в доступе к критически важным технологиям и потенциально к правам интеллектуальной собственности, что позволило бы воспроизводить украинские разработки.

По словам представителей оборонной отрасли, США стремятся получить уникальные технологические решения, которые есть только у Украины. Речь идет о системах конечного наведения на базе искусственного интеллекта, навигации в условиях отсутствия GPS, устойчивых к глушению каналов связи, а также проверенной в боях тактики их применения. Это позволило бы копировать и воспроизводить украинские образцы в США.

Украина и США планируют подписать соглашение об экспорте украинских дронов

Киев и Вашингтон готовятся подписать первое в своем роде соглашение, которое позволит экспорт украинских беспилотников для военных испытаний в США.

В начале мая США передали Киеву проект письма о намерениях, которое предусматривает тестирование украинской военной продукции и возможное заключение контрактов в случае успешного отбора систем. Документ пока не содержит конкретных параметров будущего соглашения. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что проект рамочного документа уже разработан и сейчас проходит согласование на разных институциональных уровнях с обеих сторон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на уровне государственных институций уже согласовала все детали экспорта вооружения.

Автор:
Светлана Манько