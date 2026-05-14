Дроны начинают сбивать "Шахеды" почти самостоятельно: как работает донаведение на перехватчиках

Украинские компании массово разрабатывают системы донаведения для дронов-перехватчиков, позволяющих автоматически сопровождать и уязвлять российские "Шахеды" после подтверждения цели оператором. В государственном кластере Brave1 называют это направление одним из приоритетов на 2026 год, поскольку технология способна существенно повысить эффективность украинских ПВО.

Об этом, как пишет Delo.ua, сообщает Defender Media.

Технологии донаведения начали активно появляться на украинских FPV-дронах еще в 2024 году, однако теперь их все чаще интегрируют и в специализированные дроны-перехватчики для борьбы с российскими "Шахедами", "Геранями" и "Герберами".

Как работает система донаведения

Суть технологии состоит в том, что после обнаружения цели оператор подтверждает захват, а дрон дальше самостоятельно сопровождает объект и улетает на перехват. Пилот может при этом контролировать отдельные параметры полета или вручную активировать подрыв.

Одной из компаний, уже продающей перехватчики с такой функцией, стала F-Drones. Ее дрон F7 LITAVR уже используют военные для сбивания российских ударных беспилотников.

В компании объясняют, что система активируется на "последней мили": когда цель появляется в поле зрения на расстоянии до 2 км, оператор нажимает кнопку Intercept, после чего перехватчик самостоятельно летит к объекту.

В то же время украинский стартап The Fourth Law представил модуль TFL Anti-Shahed, который помогает оператору быстрее заметить цель с помощью машинного зрения. Следующим этапом развития должно стать полноценное автономное донаведение.

Украинские компании готовятся к полной автономности

Над системами донаведения уже трудятся десятки украинских производителей. В Brave1 отмечают, что часть решений уже демонстрирует хорошие результаты, хотя многие системы еще находятся на стадии доработки.

Свои технологии также разрабатывают:

SkyFall – для перехватчиков P1-SUN;

DoD Solution;

Trident Group;

"Генерал Черешня" с дроном Bullet;

производители перехватчика Octopus.

В большинстве случаев технология совмещает тепловизионные камеры, компьютерное зрение и нейросети, натренированные на тысячах часов боевых полетов и симуляций.

К примеру, в SkyFall заявляют, что их система способна захватывать "Шахеды" на расстоянии до 500 метров, а узкоугольная оптика расширяет радиус обнаружения до 800 метров.

Технология помогает, но не заменяет пилота

Украинские военные подтверждают, что системы донаведения уже работают в боевых условиях и значительно упрощают работу операторов, особенно новичков.

Главный сержант взвода зенитных дронов 413 полка СБС "Рейд" с позывным "Пегас" отмечает, что компьютерное зрение действительно быстрее замечает мелкие цели, однако эффективность все еще сильно зависит от погодных условий.

По его словам, самая большая сложность заключается не в самом донаведении, а в выходе дрона в район цели и ее поиске до момента активации автоматического режима.

В Brave1 также отмечают, что технология помогает сократить время подготовки операторов и уменьшает влияние человеческого фактора при перехвате.

Почему это сложно разработать

Разработчики объясняют, что системы донаведения для перехватчиков значительно сложнее обычных FPV-решений из-за высоких скоростей сближения с целью.

Технический директор компании DoD Solution Игорь Евчинец говорит, что даже задержка в несколько десятков миллисекунд может привести к промаху, ведь за это время дрон успевает сместиться на несколько метров.

Еще одной проблемой остается раннее обнаружение цели. Большинство тепловизионных камер имеет низкое разрешение, поэтому производители активно используют нейросети для улучшения распознавания и сопровождения объектов.

В Brave1 добавляют, что сейчас в платформе Dataroom более 30 украинских команд тренируют свои модели ИИ на боевых датасетах с разными погодными условиями, типами целей и сенсорами.

Напомним, Украина удвоила поставки дронов-перехватчиков в 2026 году.