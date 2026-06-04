Известного производителя минеральной воды оштрафовали за ложные заявления о ее оздоровительном эффекте

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО "Корпорация "Украинские минеральные воды" нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает АМКУ.

Компанию оштрафовали за распространение ложной информации о свойствах воды "Тонус Кислород". Соответствующее решение Комитет принял на заседании 4 июня 2026 года.

В ходе мониторинга ведомство обнаружило, что на официальном вебсайте компании публиковались утверждения о якобы оздоровительном эффекте упомянутой минеральной воды. Однако подтвердить эти лечебные свойства реальными фактами изготовитель не смог.

Чтобы доказать правдивость своих заявлений, "Украинские минеральные воды" предоставили Комитету ряд документов, среди которых были отчеты ГНП "Укр. НИИ Р и К МЗ Украины" и официальные письма отдельных врачей.

В ходе расследования АМКУ выяснил, что эти материалы не являются надлежащим доказательством. Утверждения об оздоровительном эффекте, которые компания использовала на сайте, вообще не являлись предметом исследований государственного института Минздрава.

В Комитете отметили, что достоверность подобной медицинской информации может быть подтверждена исключительно результатами официальных клинических испытаний. Предоставленные же письма врачей являются лишь субъективным мнением и не имеют достаточного научного обоснования.

Опрос потребителей, проведенный АМКУ, подтвердил, что реклама об "оздоровлении" напрямую влияла на решение людей покупать именно эту воду.

Поэтому компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества перед другими честными производителями и реализаторами природной столовой воды.

Отмечается, что предприятие согласилось с выводами Комитета и прекратило распространение ложной информации относительно оздоровительных свойств воды "Тонус Кислород" на своем вебсайте, учтенном Комитетом.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на ООО "Карпатские минеральные воды" в размере 9,4 млн. грн. за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.