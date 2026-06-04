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Відомого виробника мінеральної води оштрафували за неправдиві заяви про її оздоровчий ефект

вода
Корпорація Українські мінеральні води заплатить штраф за неправдиву рекламу / Depositphotos

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав дії ТОВ “Корпорація ”Українські мінеральні води" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє АМКУ.

Компанію оштрафували за поширення неправдивої інформації про властивості води "Тонус Кисень". Відповідне рішення Комітет ухвалив на засіданні 4 червня 2026 року.

Під час моніторингу відомство виявило, що на офіційному вебсайті компанії публікувалися твердження про нібито оздоровчий ефект згаданої мінеральної води. Проте підтвердити ці лікувальні властивості реальними фактами виробник не зміг.

Щоб довести правдивість своїх заяв, "Українські мінеральні води" надали Комітету низку документів, серед яких були звіти ДНП "Укр. НДІ Р та К МОЗ України" та офіційні листи від окремих лікарів.

Під час розслідування АМКУ з'ясував, що ці матеріали не є належним доказом. Твердження про оздоровчий ефект, які компанія використовувала на сайті, взагалі не були предметом досліджень державного інституту МОЗ.

У Комітеті наголосили, що достовірність подібної медичної інформації може бути підтверджена виключно результатами офіційних клінічних випробувань. Надані ж листи лікарів є лише суб'єктивною думкою і не мають достатнього наукового обґрунтування.

Опитування споживачів, яке провів АМКУ, підтвердило, що реклама про "оздоровлення" безпосередньо впливала на рішення людей купувати саме цю воду.

Через це компанія могла отримати неправомірні конкурентні переваги перед іншими чесними виробниками та реалізаторами природної столової води.

Зазначається, що суб’єкт господарювання погодився з висновками Комітету та припинив поширення неправдивої інформації щодо оздоровчих властивостей води "Тонус Кисень" на своєму вебсайті, що було враховано Комітетом.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на ТОВ “Карпатські мінеральні води” у розмірі 9,4 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Автор:
Тетяна Бесараб