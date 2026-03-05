АМКУ наклав штраф на 9,4 млн грн на виробника "Карпатської Джерельної": яка причина

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на ТОВ “Карпатські мінеральні води” у розмірі 9,4 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

про це інформує пресслужба АМКУ.

Про штраф АМКУ

Порушення полягало в поширенні неправдивої інформації на етикетках та вебсайті виробника щодо походження мінеральної води "Карпатська Джерельна", яку подавали як воду з Українських Карпат.

Справу було розпочато за заявою споживача. У процесі розгляду АМКУ звернувся до кількох наукових установ, зокрема Західного наукового центру Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту геологічних наук НАН України. Вони підтвердили, що Південно-Струтинське родовище, з якого видобувається вода ТМ "Карпатська Джерельна", а також село Струтин Львівської області не належать до Українських Карпат.

Комітет також провів опитування серед споживачів, які могли сприймати назву "Карпатська Джерельна" разом із зображеннями гір, ялин і картами з позначкою "Карпати" як підтвердження походження води з Українських Карпат. Це могло надавати компанії неправомірні конкурентні переваги перед іншими виробниками та продавцями мінеральних вод.

У ході розгляду справи компанія повідомила АМКУ про намір змінити оформлення етикеток, чітко зазначивши, що "Карпатська Джерельна" є торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження продукції. Проте нові етикетки ще не були введені в обіг.

З огляду на виявлені порушення, Антимонопольний комітет ухвалив рішення накласти на компанію штраф у розмірі 9, 42 млн грн та зобов’язав припинити порушення.

