Дві компанії оштрафували на 17 млн грн за змову на торгах: деталі

АМКУ
Дві компанії отримали штраф у 17 млн грн / АМКУ

Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ “Будівельна компанія ”Альфабуд"" та ТОВ “Будівельна компанія ”Профжитлобуд""  у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що регулятор  рішенням від 6 листопада 2025 року визнав, що компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених у 2024 році Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на закупівлю робіт з капітального ремонту навчальних закладів з очікуваною вартістю понад 270 млн грн.

АМКУ встановив, що вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

За порушення законодавства на зазначені товариства накладено штрафи на загальну суму 17 220 646 грн.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12, 9 млн грн.

Автор:
Світлана Манько