Мер Харкова розповів про виклики та пріоритети прифронтових громад на шляху до ЄС

Відновлення економіки, енергетична стійкість, розвиток інфраструктури та створення умов для повернення людей після війни залишаються серед ключових завдань для українських прифронтових громад. Водночас їхній досвід роботи в умовах постійних загроз може стати корисним не лише для України, а й для країн Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це під час онлайн-конференції Союзу Балтійських міст Ukraine & the EU – Accession Process & Funding Opportunities заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, місцеве самоврядування в Україні за роки повномасштабної війни стало важливим елементом системи національної безпеки, а стійкість прифронтових територій формує нову для Європи модель антикризового врядування.

"Це досвід швидкого ухвалення рішень, високої адаптації та постійної взаємодії з громадянами в умовах тривалих загроз. Я переконаний, що цей досвід може бути корисним не лише для України. Сьогодні вся Європа дедалі більше стикається з великими гібридними загрозами", – зазначив Терехов.

Він наголосив, що співпраця між українськими та європейськими муніципалітетами вже виходить за межі гуманітарної підтримки та солідарності, і додав, що громади прифронтових регіонів прагнуть бути повноцінними партнерами у питаннях енергетичної стійкості, модернізації інфраструктури, цифровізації, транспорту, цивільного захисту, стратегічного планування та відновлення економіки.

На його думку, такі партнерства формують практичний вимір європейської інтеграції ще до моменту повноправного членства України в Євросоюзі, а наступним етапом співпраці між українськими та європейськими громадами мають стати масштабніші спільні проєкти розвитку.

Окрему увагу Терехов приділив викликам, з якими стикаються прифронтові території у контексті післявоєнного відновлення. На його думку, йдеться не лише про відбудову об'єктів інфраструктури, а й про створення економічних умов для повернення людей та розвитку громад.

"Для прифронтових територій європейська інтеграція має ще один дуже важливий вибір – це питання майбутнього людей. Адже сьогодні ключовим викликом стає не лише відновлення інфраструктури, а й збереження людського капіталу, створення робочих місць та формування умов для повернення мільйонів українців додому після завершення війни", – наголосив мер Харкова.

Також він зазначив, що процес європейської інтеграції відбувається не лише через законодавчі зміни чи переговорний процес на рівні держави, а й через розвиток громад та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує понад 300 громад, які розташовані поблизу лінії фронту або перебувають у зоні підвищеної безпекової загрози. Її створили 18 вересня 2025 року. Організація представляє інтереси цих територій на національному та міжнародному рівнях і працює над новими моделями стійкості та розвитку в умовах війни.

У березні 2026 року посли країн Північної Європи та Балтії (NB8) вперше здійснили спільний візит до Харкова.

У травні асоціація стала асоційованим партнером Союзу Балтійських міст – однієї з найбільших мереж муніципального співробітництва у Північній Європі та Балтійському регіоні. В організації зазначають, що таке партнерство відкриває додаткові можливості для залучення фінансування, пошуку міжнародних партнерів, участі у проєктах ЄС та інтеграції українських громад до європейського простору місцевого самоврядування.