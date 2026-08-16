Удар російського дрона зруйнував відділення "Нової пошти" у Краматорську: загинув працівник

Унаслідок ворожої атаки безпілотника на цивільну інфраструктуру міста Краматорськ Донецької області було зруйновано відділення №3 компанії "Нова пошта". Під час удару загинув один співробітник, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву компанії.

Постраждалими працівниками опікуються лікарі. Компанія перебуває на постійному зв'язку з рідними загиблого та потерпілими і надає всю необхідну допомогу та підтримку.

На місці удару триває ліквідація наслідків. Точні масштаби пошкодження вантажів встановлюють, водночас компанія гарантує виплату компенсацій клієнтам за оголошеною цінністю знищених відправлень.

Для мінімізації можливих затримок у доставці вже задіяно резервні логістичні маршрути.

Системні удари РФ по інфраструктурі "Нової пошти"

Нагадаємо, у Києві знищено сортувальний центр "Нової пошти", де загинули троє людей. У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої атаки постраждали ще восьмеро осіб, а компанія оголосила про компенсацію вартості пошкоджених посилок.

Крім того, повідомлялося, що окупанти знищили вантажне відділення "Нової пошти" в Прилуках Чернігівської області під час удару ввечері 3 серпня.

Також внаслідок російської атаки було зруйновано термінал "Нової пошти" на Харківщині. Об'єкт зазнав руйнувань через два прямі влучання ворожих засобів ураження.