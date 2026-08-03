Окупанти знищили вантажне відділення "Нової пошти" в Прилуках

Увечері 3 серпня російські війська знищили вантажне відділення компанії "Нова пошта" у Прилуках Чернігівської області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Під час повітряної тривоги співробітники та клієнти перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Наразі на місці влучання триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

У "Новій пошті" запевнили, що відшкодують оціночну вартість усіх пошкоджених відправлень та зв'яжуться з клієнтами для уточнення деталей компенсації.

Крім того, компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Перевірити статус посилок можна в мобільному застосунку або на офіційному сайті перевізника.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки через два влучання було зруйновано поштовий термінал на Харківщині.

Окрім цього, під час чергового обстрілу було зруйновано сортувальний термінал в Полтаві.

Також унаслідок серії ударів РФ компанія втратила об'єкт на Дніпропетровщині, де було знищено сортувальний термінал.