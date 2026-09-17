Росіяни вщент знищили склад Фундації Олени Зеленської з гуманітаркою (ФОТО)

Внаслідок російської атаки на Київ 16 вересня знищено склад благодійної організації "Фундація Олени Зеленської". Обійшлося без постраждалих.

Як пише Dilo, про це повідомили у соціальних мережах організації.

Склад вигорів вщент

Зазначається, що в приміщенні зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів. Її планували передати дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб.

Внаслідок атаки все майно, що зберігалося на складі, згоріло вщент, однак постраждалих немає.

Серед знищеного - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого.

Фундація запевнила, що вже працює над перебудовою логістики, щоб пришвидшити передачу гуманітарної допомоги.

При цьому там зазначають, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося.

Про "Фундацію Олени Зеленської"

Фундація Олени Зеленської – благодійна організація, яку заснувала перша леді України Олена Зеленська після початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Вона залучає допомогу від міжнародних донорів, благодійників і партнерських організацій та спрямовує її на підтримку українців, які постраждали від війни.

Окрему увагу Фундація приділяє дітям, зокрема допомагає дитячим будинкам, лікарням та освітнім закладам.

Нагадаємо, 16 вересня внаслідок удару російського безпілотника згорів склад студії "Квартал 95", що був розташований у Святошинському районі Києва.