У США остаточно ухвалили законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії: документ передали Трампу на підпис

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

За документ проголосували 262 конгресмени, проти – 159.

Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії

Законопроєкт, над яким працював покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, надає президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати мита проти держав, які продовжують купувати російські нафту та газ.

Законопроєкт передбачає санкції проти найвищого керівництва Росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого "тіньового флоту" РФ, заборону нових американських інвестицій у Росію та посилення експортних обмежень. Водночас багато осіб і структур, які підпадають під визначення документа, вже перебувають під американськими санкціями.

Крім того, документ надає президенту США право запроваджувати мито до 100% на товари з країн, які входять до першої п’ятірки покупців російської нафти та газу. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії. Адміністрація також отримує широкі повноваження щодо відстрочок та винятків із санкційного режиму.

Документ також надасть Трампу можливість запроваджувати візові обмеження та блокувати активи Володимира Путіна, окремих російських військових командирів, а також "будь-яких іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію" російським військовим.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану.За проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Документ передбачає посилення економічного тиску на країни, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

Після схвалення обома палатами Конгресу документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії,ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.