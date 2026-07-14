Трамп підтримав пакет "пекельних санкцій" проти Росії, який просував сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

Трамп підтримує пакет санкцій проти Росії

Трамп підтримав пакет санкцій через кілька днів після несподіваної смерті Грема. Видання припускає, що це, ймовірно, полегшить шлях законопроєкту, над ухваленням якого сенатор працював роками.

Йдеться про так звані "пекельні санкції", що передбачають 500% мита для країн, які купують російські енергоносії.

"Для цього будуть потрібні і демократи, і республіканці в Сенаті, але я сподіваюся, що нам це вдасться", – сказав CNN лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

Він зазначив, що в останні дні життя Грема пакет санкцій був "тим, що для нього було найважливішим з точки зору досягнень, і це, безперечно, стане для нього неймовірною спадщиною".

Cенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту, повідомив, що планує обговорити з Тюном остаточну підготовку документа та терміни його розгляду, включаючи пошук нового республіканця, який займе місце Грема як його "співавтора".

Що в документі

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

"Швидке ухвалення цього законопроекту в пам’ять про сенатора Грема слід розглядати як гідну данину поваги. Саме про це ми й говорили, коли я востаннє спілкувався з ним у вихідні", - розповів Блюменталь.

Раптова смерть сенатора Грема

За кілька днів до смерті Грем відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, що погодив санкційний пакет з адміністрацією Трампа.

Сенатор помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі після "нетривалої та раптової хвороби", повідомив його офіс. Згідно з попереднім висновком судмедекспертизи, причиною смерті міг стати розрив аорти, спричинений артеріосклерозом. Остаточні висновки буде зроблено після завершення додаткових експертиз.

Ще торік Ліндсі Грем заявляв, що Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" законопроєкту. Сам Трамп також говорив, що не заперечує проти його просування в Конгресі.

Однак останніми місяцями робота над документом суттєво сповільнилася через відсутність відкритої підтримки з боку президента та спроби Білого дому змінити його текст.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.