США пропонують запровадити 500% мита для країн-покупців російської нафти

У Сенаті США представлено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси.

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Про це повідомляє The Washington Times.

Зазначається, що авторами ініціативи стали сенатори Ліндсі Грем від Республіканської партії та Річард Блюменталь від Демократичної партії. Серед 50 співавторів законопроєкту рівна кількість представників обох партій, що свідчить про широку двопартійну підтримку документу.

Він передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують її агресію проти України. Обмеження будуть запроваджені у разі зриву мирних переговорів або порушення угоди з боку РФ. Сенатори переконані, що запропоновані санкції можуть гарантувати додатковий захист Україні від нового російського вторгнення.

"Санкції проти Росії вимагають запровадження тарифів на країни, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари. Вони є жорсткими не без причини. У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна мають припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", – йдеться у заяві сенаторів.

Автори законопроєкту підкреслюють, що санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті та Палаті представників.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже злий" на Путіна і пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 25% на експорт російської нафти, якщо угода про припинення вогню в Україні не буде укладена з вини Росії.